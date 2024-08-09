انت الان تتابع خبر طريقة زراعة القرنفل في البيت بكميات وفيرة وبمكونات اقتصادية لتعطير المنزل برائحته الذكية والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يبحث عدد كبير من الأشخاص على كيفية زراعة القرنفل في المنزل، وذلك لأن القرنفل له العديد من الفوائد ويعتبر من ضمن الزهور ذات الروائح الجميلة، ويدخل في عدد كبير من الأدوية ومن أهمها الأدوية التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة غير أنه يمكن استخدامه في الطبخ، ويدخل في صناعة بعض العطور وهو من الزهور التي يمكن زراعتها في المنزل بخطوات بسيطة جداً ولا تحتاج الى تكاليف ويلجأ الكثير منا الى ذلك حتى يكون متوفرا في المنزل ولا يلجأ إلى شرائه من الخارج، ومن الجدير بالذكر ان القرنفل يحتوي على مادة المضاد الحيوي والذي يقي من الإصابة بالأمراض ويقوي الجسم ويزيد من المناعة ويساعد على التخلص من الفطريات والالتهابات
طريقة زراعة القرنفل في المنزل
عند الشروع في زراعة القرنفل يجب في بداية الأمر أن يكون لديك عدة أدوات متوفرة وذلك حتى تتم زراعته بطريقة صحيحة حتى تظهر البذور وتعطى محصول وتتمثل طريقة زراعة القرنفل فيما يلي:
- يجب في البداية إحضار كافة الأدوات اللازمة مثل البذور والأوعية التي ستتم الزراعة فيها والتربة و الأسمدة العضوية والكيميائية والمياه.
- ضرورة أن تكون البذور جيدة أو شتلات صالحة للزراعة.
- يجب أن تتم الزراعة في تربة خصبه غنيه بالعناصر المفيدة وتوفير الأسمدة العضوية التي يتم إضافتها إلى التربة حتى نحصل من خلال ذلك على محصول جيد.
- بعد أن تم تجهيز التربة قومي بوضع البذور فيها بمسافة 2 سم فقط من وجه التربة ويتم زراعة أكثر من حبه قرنفل في القصيص الواحد.
- ري التربة بكمية مناسبة من المياه.
- تكون التربة رطبة ويجب عدم ريها بمياه كثيرة حتى لا تتعفن.
- إذا تم زراعة أكثر من عود قرنفل في الوعاء بعد أن تكبر النباتات يجب قطفها وترك عود واحد فقط من القرنفل في الوعاء حتى ينمو بشكل طبيعي.
- يجب أن يتعرض نباتات القرنفل الى ضوء الشمس حتى تكتمل عملية البناء الضوئي.
- في الفترة الأولى من زراعة القرنفل يتم وضع السماد العضوي بكمية قليلة.
- عندما تصبح عيدان القرنفل كبيرة الحجم يمكن أن يتم الحصاد.