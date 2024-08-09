انت الان تتابع خبر ”لولو يا لولو وينك يا لولو” تردد قناة وناسة Wanasa 2024 على نايل سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة التي يعشقها الصغار ولا يملون من مشاهدتها، والتي تتميز بتقديم مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني للأطفال المفيدة، والتي تعمل على تنمية مهاراتهم وهي من القنوات المناسبة التي يمكن للأمهات ترك أبنائهم أمامها لوقت كبير دون أن يكون هناك أي قلق عليهم من المحتوى الذي يتم بثه لأن ما تقدمه القناة هو مخصص لتلك الفئة بالتحديد، وبالفعل حققت القناة شهرة كبيرة وشعبية عالية في جميع أنحاء الوطن العربي، وفي هذا المقال سوف نعرض تردد القناة الجديد ليتمكن الأهالي من تنزيلها.

تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات

أصبح تردد قناة وناسة متاح للجميع حتى يمكن تنزيل القناة على جميع الأقمار الصناعية ليشاهدها الأطفال ويستمتعوا ويقضون أوقات فراغهم أمامها من دون قلق الأهل عليهم، ولذا سيكون التردد كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11559.

رمز الاستقطاب العمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11270.

رمز الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

طريقة تنزيل قناة وناسة

يمكن لجميع الأمهات والآباء تنزيل القناة على جهاز الريسيفر ليستمتع بها صغارهم ويقضون أمامها أجمل الأوقات مع الأناشيد الشيقة والممتعة، وبكل سهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية: