أغنية "هو انت مين" لـ أنغام تحتفظ بصدارة اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحتل الفنانة أنغام الآن التريند الأول بأغنية "هو أنت مين" وتستمر الأغنية في حصد المشاهدات العالية حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "هو انت مين":

وأغنية "هو أنت مين " هي من كلمات هالة الزيات وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور، ويقول مقطع من الأغنية هو أنت مين علشان في ثانية تشيل حاجات، وتهد رصة ذكريات وتلخص العمر في يومين ليه تبقى مين.

علشان تزورني تقوم تبات جوا في سواد العين واخبيك بالسنين، هو أنت مين علشان في ثانية تشيل حاجات، وتهد رصة ذكريات، وتلخص العمر في يومين ليه تبقى مين، علشان تزورني تقوم تبات جوا في سواد العين واخبيك بالسنين، يا خي الشوق ليك واخدني لفين ومين عنك يرجعني قليل منك ما يروِّش عين.

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

يتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ11 كليب من ألبوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري