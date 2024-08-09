طريقة الاستعلام عن دعم حافز إعانة البحث عن عمل من خلال منصة طاقات وأهم الشروط 2024

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الرياض - أحمد صلاح - برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل يعد من أهم المبادرات التي أطلقتها المملكة لمساندة الشباب وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل في رحلتهم للعثور على فرص وظيفية، و يقدم البرنامج مساعدة مالية خلال فترة البحث عن العمل، وتحرص المملكة عبر وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية على تقديم دعم متنوع ومتكامل لهذه الشريحة من المجتمع.

خطوات الاستعلام عن دعم حافز 2024

في المملكة يمكن للمواطنين التحقق من حالة دعم حافز عبر المنصة الإلكترونية باتباع هذه الخطوات المفصلة التالية:

يجب الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونية وتسجيل الدخول باستخدام حساب المستفيد أو عبر النفاذ الوطني الموحد. بعد تسجيل الدخول يتم الانتقال إلى صفحة الحساب الشخصي للمستفيد والضغط على خيار البيانات الشخصية. من القائمة المتاحة يتم اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على خيار صرف حافز البحث عن عمل. يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بعناية، ثم الضغط على خانة استعلام بإدخال رمز التحقق. يتم الانتظار حتى تظهر جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد بما في ذلك موعد صرف الدعم.

شروط الاستفادة من دعم برنامج حافز طاقات

يقدم البرنامج خدمات تدريبية وتوظيفية شاملة لمساعدة المستفيدين على العثور على فرص عمل وشروط الاستفادة منه كالتالي: