عاجل.. يحيى عطية الله يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، المغربي يحيى عطية الله، من أجل إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

يحيى عطية الله يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلي

وسيخضع يحيى عطية الله للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل توقيع عقود انضمامه للنادي الأهلي.

ولم يُشارك لاعب الوداد المغربي السابق مع فريقه سوتشي الروسي سوى في 11 مباراة منذ الانضمام إلى صفوفه في يناير الماضي سجل خلالهم هدف وصنع 3 أهداف.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة بعد اجتياز عطية الله للفحص الطبي.