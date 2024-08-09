نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة المغرب في أذربيجان تبين تاريخ سريان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين البلدين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة المغرب لدى أذربيجان يوم الجمعة دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية حيز التنفيذ رسميا يوم 28 أغسطس الجاري.
وذكرت السفارة في بيان أنه "اعتبارا من هذا التاريخ سيتمكن الأذربيجانيون من السفر إلى المغرب دون الحاجة إلى تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما، شريطة أن تكون جوازات سفرهم صالحة لمدة لا تقل عن 180 يوما ابتداء من تاريخ الدخول".
وأضافت "كما يستفيد المواطنون المغاربة من نفس الامتيازات عند زيارتهم لأذربيجان".
وأشارت إلى أن تاريخ 28 أغسطس يصادف الذكرى الثانية والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وأذربيجان.
ويعد تزامن هذا القرار مع هذا التاريخ تأكيدا على الالتزام المتبادل بتعميق الروابط التي تجمع بين البلدين وفقا للمصدر ذاته.
ووفق السفارة، فإنه من المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء من التأشيرة بشكل كبير في تعزيز السفر والسياحة والتبادلات التجارية بين المغرب وأذربيجان.