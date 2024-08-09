انت الان تتابع خبر “ثبتها واتفرج مجانًا” تردد قناة المغربية الرياضية 2024 بجودة HD على نايل وعرب سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد قناة المغربية الرياضية واحدة من أبرز القنوات التي زادت معدلات البحث عنها، حيث ينتظر الجمهور المصري بفارغ الصبر متابعة كافة البطولات العربية والدولية التي تجمع بين فرق عديدة، يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي تعرض المباريات المختلفة ضمن منافسات كرة القدم في باريس 2024 على ملعب “لا البوجوار” في مدينة نانت الفرنسية، والتي من أهمها قناة المغربية.

تردد قناة المغرب الرياضية

تسعى جماهير كرة القدم العربية إلى معرفة تردد القناة الرياضية المغربية، التي تعتبر واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تغطي العديد من البطولات والدوريات العربية والدولية، ستقوم القناة ببث مباريات المنتخبين المصري والمغربي في أولمبياد باريس 2024 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بشكل مجاني، تردد القناة المغربية على نايل سات هو كالتالي:

التردد: 11513.

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12863.

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة المغربية الأرضية هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird.

التردد: 10873.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كيف يمكن استقبال القناة الرياضية المغربية على أجهزة الاستقبال؟

لمعرفة كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى قائمة الإعدادات باستخدام ريموت الرسيفر.

ثم إضافة التردد الجديد.

سجل كافة المعلومات المتعلقة بالقناة.

النقر علي زر البحث.

انتظر حتى يتم ظهور القناة.

الفعاليات الرياضية المعروضة على قناة المغربية Arryadia

تحرص القناة على بث أبرز المباريات والبطولات بشكل مباشر ودون مقابل، ومن أبرز المباريات التي تقوم القناة بنقلها: