انت الان تتابع خبر الأحدث.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات بعد التحديث الأخير والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة طيور الجنة الفضائية واحدة من أشهر وأفضل القنوات المخصصة في الوطن العربي للاطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يجمع بين الفائدة والمتعة ومع حلول عام 2024 يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد القناة لضبطها على أجهزة الاستقبال بهدف تقديم تجربة مشاهدة متميزة لأطفالهم، وتتميز القناة بعرض الأناشيد والبرامج التعليمية التي تساهم في تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال مما يجعلها خيارا هاما للأسر التي تسعى إلى تقديم محتوى مفيد وممتع في آن واحد.

تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، ومع تحديث الترددات لعام 2024 من المهم ضبط التردد الجديد لضمان متابعة سلسة للمحتوى، ويتضح التردد فيما يلي:

التردد قناة طيور الجنة هو 11315.

الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنة 2024 عرب سات

يمكن متابعة وتثبيت قناة طيور الجنة 2024 على قمر عرب سات بسهولة من خلال الخطوات والمعلومات التالية:

التردد قناة طيور الجنة هو 11310.

الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من المميزات للأطفال وأسرهم مع التركيز على المحتوى التعليمي والترفيهي، وإليك بعض المميزات التي تتميز بها القناة: