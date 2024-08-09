العالم اليوم - 56 مليون دولار أرباح "الأنصاري" في 6 أشهر.. هبوط بـ 22%

انتم الان تتابعون خبر 56 مليون دولار أرباح "الأنصاري" في 6 أشهر.. هبوط بـ 22% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن الدخل التشغيلي شهد انخفاضا طفيفا بنسبة 1.9 بالمئة إلى 567 مليون درهم (154.4 مليون دولار) في النصف الأول 2024 وذلك بسبب تأثير تحديات الاقتصاد الكلي على مبيعات العملات الأجنبية.

وأوضحت أن صافي الأرباح في النصف الأول من العام الجاري قد تراجعت بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 205.47 مليون درهم (56 مليون دولار)، مقارنة مع صافي ربح قدره 263.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023.

وعن أداء الربع الثاني من العام الجاري، قالت الأنصاري للخدمات المالية إن الدخل التشغيلي شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 292.3 مليون درهم (حوالي 80 مليون دولار)، مقارنة مع 291 مليون درهم في الربع المماثل من 2023.

وأوضحت أن صافي الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري قد تراجعت بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 107 مليون درهم (حوالي 29 مليون دولار)، مقارنة مع صافي ربح قدره 130 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.

تعليق حول الأداء المالي للنصف الأول من العام 2024