العالم اليوم - برغر "ماكدونالدز".. دلالة جديدة على أداء سوق العمل الأميركي

انتم الان تتابعون خبر برغر "ماكدونالدز".. دلالة جديدة على أداء سوق العمل الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 03:24 مساءً - خلال السنوات العشر الماضية، كان متوسط الأجور لأصحاب الدخل المنخفض في الولايات المتحدة جيداً نسبياً، بحسب دراسة أصدرتها جامعة MIT للتكنولوجيا، كما أنها تحسنت بشكل جيد.

وبحسب تقرير نشرته صحفية "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فقد اعتمدت الدراسة على الرواتب التي يتقاضها العاملين المبتدئين في سلسلة مطاعم البرغر الأميركية الشهيرة "ماكدونالدز"، بهدف تسليط الضوء على الدخل لصغار العاملين في أكبر اقتصاد بالعالم.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2023، كان متوسط الأجور للعاملين المبتدئين في سلسلة المطاعم الشهيرة أكثر من 13 دولارا للساعة، مقارنة بنحو 34 دولارا للساعة يتقاضاها العاملين من نفس الفئة في القطاع الخاص بأميركا.

وعلى الرغم من قلة الراتب مقارنة بالأجور الأخرى في القطاع الخاص، إلا أنه يعتبر أجرا جيدا نسبيا في بعض الولايات الأميركية.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" هي نموذج واحد حول الأجور المنخفضة في البلاد، ولكنه "نموذج مهم".

وكشف التقرير أن أجور العاملين بالساعة في "ماكدونالدز" قد ارتفعت بنحو 1 بالمئة سنويا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن الأجور زادت بنسبة 14 بالمئة خلال عامي 2020 و 2021، وهي الأعوام التي شهدت انتشار جائحة فيروس "كوفيد 19".

فبعد أن كان الحد الأدنى للأجور في سلسلة المطاعم الشهيرة عند نحو 7.5 دولارات للساعة، إلى مستواه الحالي الذي يتجاوز 13 دولارا للساعة

واعتمدت الدراسة على مؤشر يقوم باحتساب الأجر الصافي الذي يحصل عليه العاملين في "ماكدونالدز"، مع الأخذ في الحسبان كل المتغيرات التي تختلف بين الولايات في أميركا، فضلا عن تكلفة شراء الوجبات من المطعم، والتي تختلف أيضا باختلاف الولايات.

ويحمل المؤشر اسم "أجور ماك"، بحسب التقرير.

كما ذكر التقرير أنه على سبيل المثال، فإن العاملين في سلسلة المطاعم الشهيرة في واشنطن، ربما يتقاضون أجرا أفضل نسبيا من أقرانهم في ولاية مسيسيبي.

إلا أن التقرير أشار إلى أن سلسلة المطاعم زادت من أجورها للفئة الأدنى من العاملين لديها بوتيرة أسرع في الولايات التي زادت من الحد الأدنى للأجور للساعة لديها.