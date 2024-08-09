العالم اليوم - هاريس توسع تقدمها على ترامب بخمس نقاط

انتم الان تتابعون خبر هاريس توسع تقدمها على ترامب بخمس نقاط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - أظهر استطلاع أجرته إبسوس ونُشر، يوم الخميس، أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42 بالمئة مقابل 37 بالمئة.

ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 22 و23 يوليو وأظهر تفوقها بنسبة 37 بالمئة مقابل 34 بالمئة لصالح ترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس أن أربعة بالمئة من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بعشرة بالمئة في يوليو.

وأجرت إبسوس استطلاع أغسطس بشكل مستقل عن رويترز.

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 يوليو تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاما) ودعم ترشحها بعد أداء كارثي في ​​مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو.