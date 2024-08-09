نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد لقاء زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد خوض مباراة زد مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري.

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد لقاء زد في الدوري



ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً على ملعب النادي، استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.



وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي،، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.



ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

