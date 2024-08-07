انت الان تتابع خبر الحكومة الجزائرية تعلن ..عدد أيام اجازة المولد النبوي 2024 في الجزائر ورزنامة العطل الرسمية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - إجازة المولد النبوي هي من اهم العطل التي ينتظرها المسلمون في الوطن العربي وحول العالم، حيث يحتفلون بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الجزائر، يعد موعد اجازة المولد النبوي لعام 2024 موضوعًا يثير اهتمام المواطنين والمقيمين، خاصة المسلمين الذين يترقبون الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وتمنح الجزائر جميع الموظفين إجازة مدفوعة الأجر للاحتفال بهذه المناسبة الدينية البارزة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 في الجزائر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر أن يوم 12 ربيع الأول 1446، الموافق الأحد 15 سبتمبر 2024، سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع موظفي المؤسسات والإدارات العامة والخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

عدد أيام إجازة المولد النبوي الشريف 2024

أكد مجلس الوزراء الجزائري أن مدة إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم واحد لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع ضمان دفع الأجر، وتبدأ الاحتفالات بعد مغرب يوم السبت 11 ربيع الأول وتستمر حتى نهاية اليوم التالي.

رزنامة العطل الرسمية 2025 في الجزائر

من المعروف أن الحكومة الجزائرية تعلن في مطلع كل عام عن قائمة العطل الرسمية التي سوف يحصل عليها المواطنون خلال العام، وتتضمن هذه العطل المناسبات الدينية والأعياد الوطنية، وفيما يلي قائمة بالعطل الرسمية لعام 2025: