نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنسيق الجامعي 2024.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، يتنظر طلاب الثانوية العامة إعلان موعد تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات في التالي..

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من التنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بأقسامها المختلفة

وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول على النحو التالي:

الشعبة العلمية

يبدأ القبول من مجموع 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب يبلغ 23850.



الشعبة الهندسية

: يشترط القبول بمجموع 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07% فأكثر، ويشمل ذلك 15355 طالبًا.

الشعبة الأدبية

يقبل الطلاب بدءًا من 280 درجة، بنسبة 68.29% فأكثر، بعدد طلاب يصل إلى 73995.

بذلك، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في هذه المرحلة 113200 طالبًا وطالبة.

إرشادات لتقديم الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني ([www.tansik.digital.gov.eg](http://www.tansik.digital.gov.eg)) لتسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم الاثنين 12 أغسطس 2024، وحتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسبات المتاحة في الجامعات الحكومية، والتي ستعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

كما يتاح للطلاب استخدام الحواسيب الشخصية للتسجيل، حيث سيكون الموقع متاحًا على مدار 24 ساعة يوميًا، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

نصائح هامة للطلاب

في إطار حرص الوزارة على توجيه الطلاب بالشكل الأمثل، قدمت عددًا من النصائح لضمان التسجيل الصحيح للرغبات. تشمل هذه النصائح:

اختيار الرغبات بعناية

يُنصح الطلاب بمناقشة ترتيب اختياراتهم مع أسرهم قبل إدخالها، لضمان أن تكون هذه الاختيارات معبرة عن قدراتهم وطموحاتهم الأكاديمية.



الالتزام بالتوزيع الجغرافي

يتيح الموقع قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب حسب التوزيع الجغرافي. وفي حالة اختيار كلية خارج النطاق الجغرافي المسموح به، سيظهر للطالب تنبيه على الموقع يطالبه بتعديل الرغبة. كما يتطلب النظام استيفاء جميع الرغبات (75 رغبة) لضمان قبول التسجيل.

طباعة الرغبات وحفظ نسخة إلكترونية

بعد الانتهاء من إدخال الرغبات، يمكن للطالب طباعة إيصال برقم محدد وتاريخ وساعة التقديم، ويمكنه أيضًا حفظ نسخة إلكترونية من الرغبات للرجوع إليها لاحقًا.

متابعة نتائج التنسيق

بعد انتهاء فترة التقديم، ستتوفر نتائج الترشيح عبر نفس موقع التنسيق الإلكتروني. ولضمان عدم حدوث أي لبس، سيتمكن الطلاب من طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، التي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائجها.