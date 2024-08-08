نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب يبرر أعمال كييف الإرهابية في مقاطعة كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الرعاة الغربيين لمغتصبي السلطة في أوكرانيا بقيادة فلاديمير زيلينسكي "يبررون" أعمال كييف الإرهابية بمقاطعة كورسك.

وقال بوليانسكي في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "لا يتوقف الرعاة الغربيون لمغتصبي السلطة في أوكرانيا بقيادة زيلينسكي عند عدم إدانة أعماله الإرهابية فحسب، بل يبررونها أيضا... هذه صلة إرهابية حقيقية".

وحاولت القوات الأوكرانية صباح الثلاثاء الماضي اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، على أنه تم كبح ووقف تقدم العدو في عمق الأراضي الروسية.

وأفاد القائم بأعمال نائب حاكم مقاطعة كورسك أندريه بيلوستوتسكي، بأن 4 أشخاص قتلوا ووقعت إصابات بين المدنيين نتيجة الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على أراضي المقاطعة. مشيرا إلى أنه تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف مدني من المناطق الحدودية بسبب الوضع العملياتي المعقد هناك.