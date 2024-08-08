ترامب: نحن قريبون جدا من حرب عالمية

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أحمد جودة - القاهرة - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب يوم الخميس إن العالم قريب جدا من حرب عالمية وإن القادم قد ينتهي بما يشبه الكساد الكبير.

وعقد دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في فلوريدا يوم الخميس بعد أن اكتسبت حملة كامالا هاريس زخما، وصرح في انتقاد لنائبة الرئيس "نحن قريبون من حرب عالمية".

وأضاف ترامب: "أمريكا مريضة للغاية الآن وهناك أشخاص لا يستطيعون التعامل مع الأمور إنهم لا يحظون بالاحترام".

وأفاد الرئيس السابق بأن كامالا هاريس أسوأ من بايدن وليس لديها صوت للرئاسة.

وصرح بأن الولايات المتحدة "في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا وإنه لدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير".

وتابع قائلا: "لدينا شخص لم يحصل على صوت واحد للرئاسة وهي تترشح وهذا جيد بالنسبة لي.. لقد حصلنا على جو بايدن والآن حصلنا على شخص آخر.. وأعتقد أنني أفضل الترشح ضد شخص آخر لكن هذا كان اختيارهم".

وأردف بالقول: "سجل كامالا فظيع.. إنها متطرفة على مستوى لم يره أحد.. لقد اختارت رجلا يساريا متطرفا.. لم يسمع أحد عن هؤلاء من قبل.. ستزداد كامالا هاريس سوءا".

وذكر دونالد ترامب أن كامالا هاريس كانت سيئة للغاية مع بايدن ومع ذلك اختارها نائبة له.