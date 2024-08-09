انت الان تتابع خبر طريقة عمل كرات جوز الهند الباردة بكل أسرارها وتكاتها وبطعم خطير ألذ من الجاهزة مليون مرة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد كرات جوز الهند من الحلويات التي يفضلها جميع الأشخاص، وهي مفيدة لاحتوائها على الحليب الغني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والكالسيوم والفيتامينات المفيدة لصحة أطفالك، ويتم تحضير كرات جوز الهند بمكونات اقتصادية مفيدة، ولا تحتاج لبذل أي مجهود أو دخول الفرن خلال الجو الساخن، فهي تقدم باردة بمذاقها اللذيذ الذي ينال إعجاب الجميع.

طريقة عمل كرات جوز الهند

نقوم اليوم بتقديم طريقة تحضير كرات جوز الهند بدون الاحتياج لدخول الفرن وذلك عن طريق التالي:

المكونات:

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا.

كوب كبير من السكر الناعم.

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

طريقة التحضير:

احضري وعاء متوسط الحجم وضعي به كمية الفانيليا والسكر الناعم والحليب السائل وجوز الهند المبشور.

اخلطي جميع المكونات جيدًا مع بعضها حتى تمتزج بشكل واضح.

قومي بتشكيل الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم حتى انتهاء الكمية.

ضعي كمية مناسبة من جوز الهند داخل وعاء صغير وابدائى في غمس الكرات المجهزة به.

ضعي كرات جوز الهند داخل الثلاجة لمدة ساعة واحدة حتى تتماسك بشكل جيد.

قدمي كرات جوز الهند بمذاقها الرائع بعد مرور الوقت.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالحليب المكثف

يمكنك الان تحضير كرات جوز الهند المميزة الرائعة باستخدام الحليب المكثف كالتالي:

المكونات:

كوب ممتلئ من الحليب المكثف.

ملعقة من الفانيليا.

كوب ونصف من جوز الهند.

كوب من جوز الهند للتغليف.

طريقة التحضير: