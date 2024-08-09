انت الان تتابع خبر عروض عودة إلى المدارس من بنده تخفيضات المنزل من 7 أغسطس وحتى 13 أغسطس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - عروض بنده السعودية تحت شعار مرحب بعودة المدارس حيث تتسابق المتاجر الغذائية في عرض المنتجات اللازمة لكل منزل بأقل الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة هايبر بنده لأنه يضم مجموعة أو سلسلة من الفروع المنتشرة في أرجاء المملكة، والفترة ما بين 7 أغسطس وحتى 13 أغسطس يعرض بنده السعودية أقوى التخفيضات من خلال مجلة العروض الشهرية على منتجات غذائية.

تخفيضات وعروض بنده السعودية

اقوى عروض الأسبوع في بنده العودة للمدارس بفروع خيطان والعباسية والجهراء والتي سنعرضها لكم بالتفصيل.

حيث يتوفر عروض على حليب مجفف كامل الدسم من شركة لونا العبوة وزن 3 لتر بسعر 50 ريال سعودي. زيت دار الشمس العبوة الموفرة اقتصادية وبسعر مغري حيث تتوفر في بنده ماركت سعودية بسعر 60 ريال سعودي حصري لعملاء الهايبر فقط. شبيهه جبنه كريم قابلة للدهن من شركة نادك عرض عدد ثلاث عبوات وزن واحدة 900 جرام في بنده بسعر 29.95 ريال سعودي. شامبو كلير القشرة المميز للرجال بنصف السعر حيث يعرض مع كريم الشعر حصري للعملاء بسعر 9.95 ريال سعودي.

أقوى عروض اسبوع مع بنده السعودية تخفيضات ومفاجآت

كريمة البندق من الكاكاو نوتيلا قابلة الفرد من العروض الحصرية للعملاء بسعر 24.90 ريال سعودي.