شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية والأوراق المطلوبة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - أفادت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بأن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية قد ظهرت وتم إتاحة كشوف المرشحين في القبول المبدئي في الدورة رقم ثمانية وستون، وقد نوهت الجهة المختصة على منع دخول مرافقين للطلاب كما قامت الجهة المعنية بالتنبيه على غسل الأذن، وتنظيف الأسنان وقد تم الإفادة بأن عدد المقبولين بحسب النتائج المبدئية وصل إلى ٦٠١٠.

كلية الملك فهد الأمنية 1446

قامت كلية الملك فهد الأمنية بالإعلان عن نتيجة الطلاب ونشرت نتيجة المتقدمين من خلال تطبيق إكس، وقد نوهت بأن النتائج سترفع على “أبشر توظيف” وهي منصة تابعة لوزارة الداخلية، وقد كانت الجهة المعنية قد أعلنت عن فتح باب التقديم للكلية وقد انتهى التقديم يوم الثالث من شهر يوليو 2024 الموافق ليوم الأربعاء، هذا وتتنوع الرواتب في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية حيث يصل راتب الفريق ل ٢١ ،٥٦٥ بينما يصل راتب العريف ل ٨٥٠٠ ريال سعودي.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

اشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي بعض المتطلبات ليتم القبول في كلية الملك فهد الأمنية وفيما يلي نعرض ابرز الشروط المطلوبة:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

تناسب كلا من الطول والوزن بالنسبة للشخص المتقدم.

عدم الفصل من إحدى الكليات العسكرية.

أن يحمل المتقدم درجة علمية تناسب الدورة التي تقدم لها.

أن يكون لائقا طبيا.

عدم صدور قضايا تقدح في الشرف ضد المتقدم.

إحضار جميع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية

يلزم إحضار المستندات الآتية: