انت الان تتابع خبر عروض العثيم السعودية الأسبوعية من 7 أغسطس وحتى 13 اغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - عروض العثيم السعودية الأسبوعية مجلة تصدر كل أسبوع من مجموعة العثيم المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية حيث تحمل العروض الكثير من التخفيضات الكبرى على كافة مستلزمات المنزل من مأكولات ومنتجات العناية بالجسم والبشرة ولا نغفل قسم الأطفال الذي يشهد تخفيضات كبيرة على منتجات العناية بهم، ومن المتعارف عليه بأن مجموعة العثيم من شركات الرائدة في تقديم أفضل المنتجات من شركات عالمية وتوفير أقل سعر في الأسواق.

عروض العثيم السعودية المجلة الأسبوعية

يتوفر في مجلة الأسبوعية عدد من تخفيضات تحمل شعار 10 ريال وتلك على منتجات غذائية ومنزلية مختلفة، حيث يتوفر مجموعة من علب تونة من شركة تريفا خفيفة عدد 3 عبوات وزن العبوة 170 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

كما يوفر العثيم مول عروض العشرة ريال على خمس حبات فول من شركة لونا مدمس للإفطار أو العشاء وزن عبوة 450 جرام بسعر 10 ريال. صابون فيري متوفر في عرض 10 ريال منظف الصحون والاطباق الاصلي وزن لتر بسعر 10 ريال سعودي. قشطة تاج الذهبي عدد 2 حبة بسعر 10 ريال سعودي وزن العبوة 155 جرام، من افضل أنواع القشطة. وفر أكثر بعرض شبيهة جبن نادك كريم عدد 2 كاسات وزن عبوة 900 جرام سعر القطعة 35 ريال سعودي. مزيل عرق نيفيا خلاصة اللؤلؤ وزن عبوة 150 ملئ بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 27 ريال سعودي.

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