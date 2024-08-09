نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من نجم منتخب مصر السابق بشأن خسارة المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن خسارة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي أمام منتخب المغرب بسداسية نظيفة في أولمبياد باريس كارثة بمعنى الكلمة.

وفشل منتخب مصر في حصد الميدالية البرونزية بعد الخسارة الكبيرة أمام منتخب المغرب، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الخميس.

تصريحات مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: المنتخب الأولمبي تلقى خسارة قاسية أمام منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس وفشل في حصد الميدالية البرونزية.

وأضاف: من وجهة نظري أن خسارة المنتخب الأولمبي بسداسية "كارثة "والبرازيلي روجيرو ميكالي يتحمل جزء من المسؤولية.