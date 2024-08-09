نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المصري والبنك الأهلي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة المصري ضد البنك الأهلي اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الـ16من بطولة كأس مصر.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل نحو المراحل النهائية من البطولة.

يأمل المصري أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل فرصة مهمة للفريق للحصول على لقب هذا الموسم.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.