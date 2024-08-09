نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس عمر فرج والدباغ.. نجم فلسطيني على طاولة صفقات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة النادي الأهلي، رصد العديد من الأسماء المميزة والمتألقة مؤخرا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وأكد كولر في العديد من التصريحات على تمسكه بضم مهاجم أجنبي جديد هذا الصيف، استعدادا للموسم القادم، رغم تألق الفلسطيني وسام أبو علي، هداف الدوري المصري هذا الموسم.

- ساليتش يدخل حسابات الأهلي

وبعد قرار المدرب السويسري بالتعاقد مع مهاجم أجنبي هذا الصيف، فذلك يعني اقتراب رحيل محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب.

ويضع مسؤولي لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء، اسم فلسطيني جدبد ضمن قائمة المرشحين هذا الصيف لتدعيم هجوم الأهلي.

حيث يراقب الأهلي، يوسف ساليتس، نجم نادي أي كيه سيريس السويدي، ولكن دون التحرك في أي مفاوضات جادة ورسميه مع فريقه حتى الآن، في انتظار قرار المدرب مارسيل كولر.