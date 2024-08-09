انت الان تتابع خبر بكام النهارده؟ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في التعاملات يسجل أرقام جديدة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة أرقام جديدة في التعاملات ولكن يقترب بشكل كبير للاستقرار المحلوظ في التعاملات اليوم، على عكس الدولار الذي منذ صباح يوم الاثنين الماضي وهو في حالة من التذبذب وغير مستقر، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.04 جنيه في حالة الشراء، وفي في البنك المركزي المصري للبيع 13.15، وفيما يلي، نعرض لكم الأسعار بالتفصيل

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

نقدم في هذا الجدول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات من مواقع البنوك الرسمية.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري سجل سعر الشراء عند 13.11 جنيه في حين بلغ سعر البيع 13.15 جنيه البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء 13.08 جنيه بينما سعر البيع وصل إلى 13.13 جنيه بنك مصر سجل سعر الشراء 13.08 جنيه وسجل سعر البيع 13.13 جنيه بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء 13.11 جنيه ووصل سعر البيع إلى 13.14 جنيه بنك القاهرة سجل سعر الشراء 13.08 جنيه بينما بلغ سعر البيع 13.13 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

الجدول التالي يوضح سعر الريال السعودي اليوم الجمعة:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك العقاري المصري العربي وصل سعر الشراء إلى 12.77 جنيه بينما بلغ سعر البيع 13.13 جنيه بنك قطر الوطني سجل سعر الشراء 13.00 جنيه بينما سجل سعر البيع 13.12 جنيه بنك قناة السويس بلغ سعر الشراء 13.04 جنيه ووصل سعر البيع إلى 13.13 جنيه المصرف المتحد سجل سعر الشراء 12.67 جنيه بينما بلغ سعر البيع 13.13 جنيه بنك كريدي أجريكول سجل سعر الشراء 13.09 جنيه بينما سجل سعر البيع 13.14 جنيه بنك البركة وصل سعر الشراء إلى 13.02 جنيه بينما سجل سعر البيع 13.12 جنيه بنك التنمية الصناعية سجل سعر الشراء 12.98 جنيه ووصل سعر البيع إلى 13.14 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات بلغ سعر الشراء 13.02 جنيه وسجل سعر البيع 13.12 جنيه المصرف العربي الدولي سجل سعر الشراء 13.09 جنيه بينما وصل سعر البيع إلى 13.12 جنيه

كانت هذه التفاصيل الكاملة عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.