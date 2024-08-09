خطوات استخراج تصريح زواج من امرأة اجنبية عبر الرابط الرسمي والشروط اللازمة

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الرياض - أحمد صلاح - قد يتطلع المواطن السعودي إلى الزواج من امراة أجنبية، وهو أمر لا ترفضه الحكومة السعودية ولكن وضعت له مجموعة من الشروط والضوابط المحددة والدقيقة التي إن توافرت يمكن للمواطن البدء في اتباع خطوات استخراج تصريح زواج الموضوعة من قبل وزارة الداخلية السعودية وهي تتم بطريقة إلكترونية عبر منصة أبشر مما يضمن نجاح الحصول على التصريح، وكان الهدف من هذه الخدمة هو تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي داخل المجتمع.

خطوات استخراج تصريح زواج من امرأة اجنبية

داخل المملكة العربية السعودية يُسمح لمواطنيها الزواج من امرأة تحمل جنسية الاجنبية، ويتم ذلك في ظل مجموعة من الإجراءات القانونية التي يتمثل اولها في أستخراج تصريح الزواج عبر منصة أبشر، باتباع الخطوات الآتية:

الضغط على الرابط الخاص بمنصة أبشر.

اختيار ايقونة ” ابشر للأفراد”.

الضغط على مربع تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور خاصته.

الضغط على تبويب ” الخدمات العامة”.

ثم اختيار زر الطلبات.

النقر فوق إرسال طلب جديد.

اختيار الخدمة التي ترغب بها وهي ” تصريح زواج من امرأة أجنبية”.

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة.

إدراج المستندات اللازمة مثل جواز السفر، شهادة الزواج السابقة في حالة وجودها.

ولإتمام عملية الاستخراج انقر على تقديم الطلب.

شروط الحصول على تصريح زواج بالسعودية

لكي تسمح لك الحكومة السعودية بالحصول على تصريح الزواج من امرأة اجنبية لا بد من توافر مجموعة من الشروط وهي:

امتلاك المتقدم الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر الاجنبية التي سيتم الزواج منها عن 18 عامًا.

حصول المواطن السعودي على الثانوية العامة كحد أدني.

خلو السجل الجنائي للمرأة من أي جناية أو جنحة.

أن يكون لدي المتقدم للزواج مصدر دخب ثابت لتلبية احتياجات اسرته.

قلة فارق العمر بين الزوجين عن 10 أعوام.

توثيق عقد الزواج من امرأة اجنبية

بعد الحصول على التصريح وإتمام خطوة الزواج، يجب تقديم الوثيقة للجهات المعنية داخل الدولة، ويمكن أن تقوم بذلك إلكترونيًا عبر الخطوات الآتية: