انت الان تتابع خبر “الموارد البشرية” توضح المتطلبات الإلزامية الجديدة في عقود حساب مواطن 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المتطلبات الإلزامية الجديدة في عقود الإيجار ضمن برنامج حساب المواطن، والذي يعد من أبرز المبادرات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويسهم البرنامج بشكل كبير في دعم المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دعم مالي يعزز من مستوى المعيشة، وفي الفترة الأخيرة، نفذ البرنامج متطلبات جديدة تتعلق بعقود الإيجار بهدف تسهيل عملية الإيجار للمستفيدين، ونستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل حول هذه المتطلبات الجديدة ضمن حساب المواطن، بالإضافة إلى الشروط اللازم توافرها للاستفادة من منصة إيجار.

متطلبات إلزامية جديدة في عقود الإيجار ضمن حساب المواطن

في ضوء الكشف عن العديد من عمليات الإيجار غير الشرعية والتي لم يتم التحقق من هوية أصحاب العقود، أطلق حساب المواطن خدمة للتحقق من صحة عقود الإيجار عبر منصة “إيجار”، وتسهل هذه الخدمة على أصحاب العقود إتمام العملية إلكترونيًا بدون الحاجة لزيارة الجهات المختصة، وسنقدم الآن خطوات التحقق من صحة عقود الإيجار:

الانتقال إلى إلى منصة إيجار.

تحديد العقد الإيجاري الذي يرغب المستخدم في التحقق من صحته.

النقر على خيار الحفظ.

التأكد من صحة العقد المحدد من قبل المنصة.

عرض جميع بيانات صاحب العقد في حال كانت النتيجة إيجابية.

عرض بيانات تدل على عدم إثبات هوية صاحب العقد في حال كانت النتيجة سلبية.

شروط الاستفادة من منصة إيجار

للاستفادة من منصة إيجار والتحقق من صحة العقود، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المستخدم مستحقًا للدعم الشهري حسب حساب المواطن.

أن يكون لدى المستخدم عقد إيجار سكني موثق من الشبكة الرسمية للإيجار.

هذه الخطوات والشروط تسهل عملية التحقق من صحة عقود الإيجار وتأكيد هوية أصحابها بشكل إلكتروني وموثوق.