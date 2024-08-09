أغتنم الفرصة وأحصل على الخصومات المتوفرة بجميع فروع اسواق العثيم بالسعودية حتى 13 أغسطس

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الرياض - أحمد صلاح - يتميز أسواق العثيم بالسعودية بإحتوائه على قسم كبير وخاص بالأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة والتي أصبحت من الضروريات في كل منزل سعودي ويقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية من يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 أو بنفاذ الكمية.
عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية المنزلية
- متوفر محضرة قهوة مقدمة من فيليبس بسعة 0.6 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.
- يوجد مكنسة كهربائية مقدمة من سينكور بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.
- تخفيض كبير بداخل أسواق العثيم على مكنسة كهربائية مقدمة من برايم بسعة 21 لتر بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي.
- متاح قدر ضغط كهربائي مقدم بالسون بسعة 6 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.
- خصم كبير على محضرة طعام مقدمة من مولينكس بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي.
- متواجد محضرة طعام مقدمة من فيليبس بسعة 1.5 لتر وبقوة 750 وات بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.
- معروض قلاية هوائية ديجيتال مقدمة من برنسيس بسعة 6 لتر وبقوة 1700 وات بسعر 329 ريال سعودي بدلا من 479 ريال سعودي.
- متوفر فرن كهربائي مقدم من برايم بسعة 46 لتر وبقوة 2000 وات بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.
- يوجد محمصة خبز مقدمة من كلاس برو بقوة 1400 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.
- متاح مايكروويف مع شواية مقدم من كلاس برو بسعة 42 لتر بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 789 ريال سعودي.
- متواجد شواية كهربائية مسطحة مقدمة من سينكور بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 259 ريال سعودي.
- معروض خلاط يدوي مقدم من برايم 4 في 1 بقوة 400 وات بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.
- خصم كبير على طاهية أرز مقدمة من برايم بسعة 1.8 لتر وبقوة 700 وات بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.
- متوفر خلاط مع مطحنة مقدم من برايم بسعة 1.5 لتر وبقوة 550 وات بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.
- خصم كبير على غلاية كهربائية ستانلس ستيل مقدمة من برايم بسعة 1.7 لتر وبقوة من 1850 إلى 2200 وات بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.