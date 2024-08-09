أغتنم الفرصة وأحصل على الخصومات المتوفرة بجميع فروع اسواق العثيم بالسعودية حتى 13 أغسطس

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الرياض - أحمد صلاح - يتميز أسواق العثيم بالسعودية بإحتوائه على قسم كبير وخاص بالأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة والتي أصبحت من الضروريات في كل منزل سعودي ويقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية من يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 أو بنفاذ الكمية.

عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية المنزلية