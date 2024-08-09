انت الان تتابع خبر “تذبذب” … سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة الموافق 9 من أغسطس حالة من عدم الاستقرار لجميع الأعيرة في بداية التعاملات اليومية، حيث أنه يكون في ارتفاع وانخفاض بشكل لحظي، حيث أن الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 23.88 ديناراً، مقارنة بـ 23.663 ديناراً أمس الخميس، ويمكن للسعر أن يتغير على مدار اليوم.

سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة

وصل سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 9 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة نحو الآتي:

عيار الذهب سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24 23,88 دينار عيار 23 22,88 دينار عيار 22 21,89 دينار عيار 21 20,89 دينار عيار 18 17,91 دينار عيار 16 15,92 دينار عيار 14 13,93 دينار عيار 12 11,94 دينار عيار 10 9,95 دينار عيار 9 8,95 دينار عيار 8 7,96 دينار كيلو الذهب 23,878,34 دينار أونصة الذهب 742,70 دينار

سعر سبيكة الذهب في الكويت اليوم الجمعة

تختلف سعر سبائك الذهب في الكويت على حسب وزنها وتسعير الذهب، وتصل سعر السبيكة بكافة أوزانها المختلفة نحو الآتي:

وزن سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب نصف جرام 11,94 دينار وزن جرام 23,88 دينار وزن 2 جرام 47,76 دينار وزن 2,5 جرام 59,70 دينار وزن 5 جرام 119,39 دينار وزن 10 جرام 238,78 دينار وزن 20 جرام 477,57 دينار وزن 31,5 جرام 742,62 دينار وزن 40 جرام 955,13 دينار وزن 50 جرام 1,193,92 دينار وزن 100 جرام 2,387,83 دينار

أنواع الذهب في سوق الكويت

توجد العديد من الأنواع المختلفة والمتنوعة من المعدن الأصفر في سوق الكويت التي تباع واشترى به، وهذه الأنواع تتمثل في الآتي: