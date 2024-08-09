انت الان تتابع خبر “بين الارتفاع والانخفاض” تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر تعرف على آخر تحديث والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تستمر أسعار الذهب في الارتفاع مع بداية يوم 9 أغسطس 2024 حيث شهد السوق المحلي والعالمي زيادة ملحوظة في قيمة المعدن النفيس تأتي هذه الزيادة نتيجة عوامل متعددة منها التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

إليك أسعار الذهب اليوم 9 أغسطس بالتفاصيل وسعر كل عيار:

جرام الذهب عيار 24 وصل سعره اليوم إلى 3885 جنيهات للبيع، مقابل 3862 جنيها للشراء.

عيار 21 اليوم 3400 جنيها للبيع مقابل 3380 جنيهات للشراء.

عيار 18 اليوم 2914 جنيها للبيع، مقابل 2897 جنيهًا للشراء.

عيار 14 في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2273 جنيهًا للبيع مقابل 2259 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 27200 جنيها للبيع مقابل 27040 جنيهًا للشراء.

وعالميا سعر الذهب اليوم 2418 دولارا للبيع مقابل 2417 دولارًا للشراء.

زيادة أسعار الذهب في الأسواق العالمية

هناك عدة أسباب لزيادة أسعار الذهب في الأسواق العالمية إليك بعض منها:

ارتفع سعر الذهب اليوم بشكل ملحوظ حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال هذا الشهر.

تأثرت الأسعار بتراجع قيمة الدولار الأمريكي.

والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق الرئيسية.

مع تصاعد القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي يسعى المستثمرون إلى تحويل أموالهم نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، مما دفع الأسعار للارتفاع.

سعر مصنعية الذهب في مصر

أسعار الذهب تختلف في مصر بالمصنعية من محل لآخر ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصياغة ما بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، ويتم إضافة 100 جنيه لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة زيادة على سعر جرام الذهب المعلن.

في النهاية، يمكن القول أن أسعار الذهب اليوم 9 أغسطس 2024 تعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي مع استمرار هذه العوامل، من المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات في الأسعار خلال الأيام القادمة لذا فإن مراقبة السوق بشكل دقيق واتخاذ القرارات المالية بحذر أصبح أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في الاستثمار في الذهب.