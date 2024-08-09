انت الان تتابع خبر سعر الدولار مقابل العملات العربية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 …ومازال يخالف التوقعات في مصر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - استقر سعر الدولار مقابل العملات العربية اليوم وفقًا لآخر تحديث له، كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 9 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية، ويأتي ذلك مع مخاوف للأسواق العالمية من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود وضغوط.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

يختلف سعر الدولار مقابل كل عملية عن الأخرى، ويصل سعره مقابل كل عملة نحو الآتي:

العملة العربية قيمتها مقابل 1 دولار الجنيه المصري 49,25 جنيه الدرهم الإماراتي 3,6730 درهم الريال السعودي 3,7529 ريال الدينار الكويتي 0,3061 دينار الريال العماني 0,3850 ريال الريال القطري 3,6466 ريال الدينار الليبي 4,8081 دينار الليرة اللبنانية 89,525,4900 ليرة الدرهم المغربي 9,8365 درهم الدينار البحيري 0,3769 دينار الدينار العراقي 1,310,0000 دينار

أسعار العملات العالمية مقابل الدولار

تصل سعر العملات اليوم الجمعة الموافق 9 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية مقابل العملات الأخرى نحو الآتي:

العملة قيمتها ما يعادل 1 دولار سعر اليورو 1,092 الليرة التركية 33,5830 الين الياباني 147,18 فرنك السويسري 0,8665 الجنيه الإسترليني 0.78 اليوان الصيني 7.17

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

يصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 من أغسطس في مختلف البنوك المصرية نحو الآتي:

البنك الشراء البيع البنك الأهلي المصري 49,15 جنيه شراء 49,25 جنيه بنك مصر 49,15 جنيه 49,25 جنيه بنك القاهرة 49,15 جنيه 49,25 جنيه البنك التجاري الدولي cib 49,15 جنيه 49,25 جنيه البنك المركزي المصري 49,16 جنيه 49,30 جنيه

البنك المركزي المصري

صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن وضع الاقتصاد الحالي في مصر، كما يلي: