“في 10 دقائق” طريقة عمل بسكويت الخلاط المقرمش بمكونات اقتصادية بمذاق شهي ولذيذ

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الرياض - أحمد صلاح - مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس تهتم الأمهات بوصفات البسكويت، حتى تتمكن من تحضيره في المنزل وتقديمه في الإفطار لأبنائهن، ويعتبر البسكويت المقرمش من الخيارات الممتازة للإفطار مع الشاي أو اللبن، سواء للأطفال أو الكبار، ويمكن أيضًا تقديمه للضيوف، كما يمكن تحضيره باستخدام الخلاط في دقائق معدودة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

طريقة عمل بسكويت الخلاط المقرمش

لكي تستطيع تحضير البسكويت بطريقة بسيطة وسريعة، يجب عليك جمع هذه المكونات، وهي كالتالي:

نصف كيلو دقيق.

واحد كوب من سكر.

عدد 2 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

معلقه صغيره بيكنج باودر.

بالإضافة إلى نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

يظن البعض أن تحضير هذه الوصفة أمر معقد ولا يمكن القيام به، لكن باتباع الخطوات التالية، يمكنك إعداد البسكويت بكل سهولة والاستمتاع به، إليك الطريقة:

تسخين الفرن إلى درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.

نأخذ البيض، والفانيليا، والسكر، والزيت ونجمعهم في الخلاط، ثم نخفقهم على سرعة عالية حتى نحصل على خليط ناعم.

نبدأ بإضافة البيكنج باودر ورشة من الملح والدقيق، ونواصل الخفق حتى يصبح الخليط متماسكًا.

تشكيل هذا الخليط على شكل كرات صغيرة، ونضعها في الصينية بعد تغليفها بورق الزبدة.

نستخدم شوكة للضغط على البسكويت للحصول على الشكل المرغوب.

نضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

نخرج البسكويت من الفرن، ونعمل على تزيينه بالشوكولاتة أو المربى إذا كنتِ ترغبين في ذلك.

بسكويت الخلاط بدون بيض

بسكويت الشاي يعد من الحلويات الخفيفة التي تتميز بمذاق شهي، ويمكن للأمهات تحضيره لعائلاتهن بخطوات بسيطة في المنزل، ليتم تناوله في الصباح أو المساء مع الشاي أو القهوة، وتكون المقادير كالتالي:

كوبين وربع دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ كوب ماء.

½ كوب زيت.

½ كوب سكر.

فانيليا.

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة كاسترد (إختياري).

خطوات عمل بسكويت الشاي

إليكِ هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسريعة في غضون 20 دقيقة، وفقًا لوصفة الشيف نادية السيد، كما يلي: