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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة زد في الدوري المصري

وقد فاز النادي الأهلي في آخر مواجهة له على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الـ 24، حيث كان اللقاء الذي توج فيه الأحمر ببطولة الدوري المصري.

وتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وحصل على اللقب برصيد 81 نقطة، بعدما خاض31 مباراة، ويحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 31 مباراة.

كما يدخل فريق زد مواجهة الأهلى، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن المؤجلة من الجولة 23.

وتنطلق صارفة حكم مباراة الأهلي وزد، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز.