انت الان تتابع خبر عروض جديدة في هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية ومستمرة حتى 13 أغسطس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الأن إغتنم فرصة العروض والتخفيضات التي يطلقها هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة وتصل خصومات هايبر بنده على الأجهزة لأكثر من خمسون بالمائة وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية فبادر بالحصول على أفضل الأجهزة الكهربائية من هايبر بنده السعودية.

عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية

متوفر بخصم كبير من هايبر بنده غسالة أطباق من توشيبا بعدد 6 برامج ليصبح سعرها بعد الخصم 1499 ريال سعودي بدلا من 2549 ريال سعودي.

تخفيض كبير من هايبر بنده السعودية على مكيف سبلت جري 18500 وحدة ليصبح سعره بعد التخفيض 2499 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي.

يوجد عرض مميز من هايبر بنده السعودية على مكيف شباك من ميديا 20500 وحدة بسعر 2329 ريال سعودي بدلا من 3699 ريال سعودي.

كما يوجد داخل العروض بخصم أكثر من نصف السعر قلاية هوائية مقدمة من كلاس برو بسعة 4.2 لتر وبقوة 1500 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

متاح في العروض الأسبوعية من هايبر بنده مطحنة قهوة مقدمة من أريتي بقوة 150 وات بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

كما يوجد داخل العروض بسعر مناسب عصارة حمضيات مقدمة من برنسيس بسعة لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

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