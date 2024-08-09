انت الان تتابع خبر تنظيف شيش البلكونه من الأتربة والغبار بدون تعب ومكونات متوفرة في البيت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شيش البلكونة معرضًا دائمًا للأتربة خاصة في حالة التقلبات الجوية العواصف الترابية الشديدة والأمطار التي يشهدها فصل الشتاء، وهذا يجعله في حاجة دائمة إلى التنظيف للتخلص من الأوساخ والأتربة المتراكمة عليه والتي قد تُعيق فرصة دخول الضوء الطبيعي إلى المنزل وأيضًا تؤثر على صحة أفراد العائلة، وافضل طريقة لـ تنظيف شيش البلكونة هي استخدام الخلطات الطبيعية الفعالة.

طرق تنظيف شيش البلكونه

بطرق طبيعية ممتازة يمكن الحفاظ على شيش البلكونة نظيف وخالي من الأتربة، والتي تمثلت فيما يلي:

الخل الأبيض والبيكنج بودر

أولًا يجب إحضار ½ كوب من الخل الأبيض، 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، 5 أكواب ماء.

في وعاء يجب خلط جميع المكونات السابقة، ثم غمس قطعة قماش ناعمة ومسح كافة أجزاء الشيش من الداخل والخارج، ثم مسح الشيش بقطعة قماش أخرى نظيفة جافة.

وصفة الكلور

الكلور استطاع أن يُثبت فعاليته في تنظيف الشيش ومنحه لمعة ممتازة، وذلك عند استخدامه بالطريقة الآتية:

تجهيز المقادير التالية: ½ كوب كلور، مقدار 4 أكواب من الماء المغلي، قليل من الملح.

خلط المكونات جيدًا، ثم وضعها في زجاجة رذاذ وتُرج جيدًا عند الاستخدام.

إحضار قطعة نظيفة من القماش ورش الخليط على الشيش ثم مسحه بالقماش حتى إزالة كافة الأوساخ.

الصابون السائل

تتمثل مكونات هذه الوصفة الفعالة في: ماء، صابون سائل، خل أبيض، عصرة ليمون.

وضع المكونات مع وعاء كبير، وبدء تنظيف الشيش عبر غمس فرشاة في الخليط ثم استخدامها.

باستخدام ماء نظيف يمكن إزالة أي شئ يتعلق بالشيش.

باستخدام قطعة قماش قطنية يتم مسح الشيش.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا بما يحافظ على نظافة الشيش.

نصائح مفيدة لتنظيف الشيش

للحصول على نتائج فعالة عند تنظيف الشيش ومنع إلحاق الضرر به، يجب قراءة النصائح الضرورية الآتية: