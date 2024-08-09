انت الان تتابع خبر جسم ناعم كالحرير.. إزالة الشعر من الوجه والجسم كله بدون ألم من اول استعمال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساهم في القضاء على مشكلات الشعر، كما أن معظمها خلطات تحتوي على مكونات آمنة جداً وتعمل على نعومة البشرة وتزيل الشعر من الجسم بمنتهى السهولة، كما أن الكثير من السيدات تعاني من ظهور الشعر الزائد بالجسم وتبحث عن طرق عديدة للقضاء على الشعر الزائد بشكل نهائي وبدون ألم، ويكون من الأفضل إذا تم الاعتماد على الوصفات الطبيعية وبالتحديد وصفة النشا التي تساعد على إزالة الشعر بطريقة جيدة.

وصفة إزالة الشعر بالنشا من الجسم والوجه

تعد من الوصفات الطبيعية التي تساهم في القضاء على الشعر الزائد من الجسم مثل وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر، حيث أنها تحتوي على عناصر مفيدة جدًا للبشرة وتساعد في إزالة الشعر بدون ألم ويتم استخدامها كما يلي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة جل الصبار.

1 ملعقة زيت اللوز.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة ماء الورد.

1 ملعقة كريم للبشرة.

خطوات الإعداد والاستخدام:

قومي سيدتي بإحضار وعاء نظيف وعميق ضعي به المكونات واخلطيها جيداً مع بعضها حتى تتخلصين من التكتلات.

بعدها يتم فرد الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر منها وانتظري 10 دقائق.

ومن ثم يتم التخلص من الخليط وبعدها يتم ترطيب البشرة بواسطة زيت الزيتون أو بكريم ترطيب للبشرة.

وللحصول على أفضل النتائج يفضل أن يتم استخدام الوصفة عدة مرات.

فوائد النشا للبشرة

النشا يعد واحد من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في صناعة الكثير من المنتجات التجميلية والخاصة بالعناية بالبشرة ومن أهم فوائده ما يلي: