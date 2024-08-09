انت الان تتابع خبر هيرجع انضف من الأول.. طريقة تنظيف شفاط المطبخ من أصعب البقع والزيوت بمكونات بسيطة وخطوات سهلة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يمكن القضاء على الدهون المتراكمة على سطح الشفاط عن طريق استعمال خلطة منزلية، تعمل على التخلص سريعا من الزيوت التي تمنع الشفاط من أن يؤدي مهمته بشكل جيد في تهوية المكان والتخلص من أي أبخرة، بسبب كثرة الطهي وتصاعد البخار المحمل بالزيوت، ومن خلال ما يأتي نذكر أهم الطرق المنزلية التي تساعد في التخلص تماما من الزيوت التي تتراكم على سطح الشفاط.

تنظيف شفاط المطبخ

كي تتخلصي بشكل كامل من أي زيوت تتراكم على الشفاط ومروحته من الممكن أن تستخدمي أفضل خليط مذيب للدهون، ومن أفضل تلك التركيبات هو خليط الخل الأبيض مع مسحوق ملح بيكربونات الصوديوم الذي يسهل من إذابة الدهون، ويمكن استعمال تلك المكونات الآتية حتى يتم عمل خلطة إذابة دهون شفاط المطبخ.

المكونات

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من بيكربونات الصوديوم.

القليل من ملح الطعام.

ماء دافئ للتنظيف.

قطعة من السلك أو ليفة التنظيف.

صابون سائل.

خطوات تنظيف الشفاط

يجب ان تقومي باستعمال المكونات السابقة التي تسهل من إذابة دهون الشفاط والخطوات نتعرف عليها من خلال ما يلي

يجب ان تقومي بفصل جهاز شفاط المطبخ عن التيار الكهربائي.

لا بد من فصل كل أجزائه عن بعضها البعض.

الخطوة التالية تكون باستعمال كل المكونات السابقة ووضعها في وعاء ملائم ومن ثم يتم نقع كل أجزاء الشفاط في الخليط المنظف.

تترك المكونات حتى تساعد على سرعة إذابة وتفتيت اي بقع دهون أو زيوت والقضاء على الرواسب الدهنية.

بعد ذلك اغسلي كل أجزاء الشفاط وتنظفيها بشكل جيد حتى تختفي آثار الخليط المنظف.

يتم استعمال فوطة لتجفيف الشفاط تماما.

تنظيف الشفاط بالدقيق

تستخدم تلك المكونات الاتية حتى يتم عمل الخليط الآتي لتنظيف الشفاط وتلميعه:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الصابون السائل.

ربع كوب من ملح الليمون.

ماء دافئ للتنظيف .

ليفة تنظيف.

خطوات التحضير