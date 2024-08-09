انت الان تتابع خبر بربع كوب زيت.. تعرفي على أسهل وأنجح عجينة لتحضير الميني بيتزا طرية وهشة بمكونات اقتصادية والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الميني بيتزا من أبرز المعجنات اللذيذة التي يحبها الجميع ويفضل تناولها، بالإضافة إلى أن الأطفال يعشقونها لأنها صغيرة وشكلها شهي، كما يمكن اخذها بسهولة فى اللانش بوكس أو يمكنك استخدمها كوجبة خفيفة مع الشاى في الفطار أو العشاء، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز نقدم لكم طريقة مميزة لعمل عجينة الميني بيتزا الطرية والهشة باستخدام مكونات اقتصادية ومتوفرة بسهولة في المنزل.
طريقة عمل الميني بيتزا
لتحضير الميني بيتزا طرية وهشة بمكونات اقتصادية قومي بتحضير المكونات التالية:
- 3 أكواب دقيق.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
- ربع كوب زيت.
- رشة ملح.
حشوة الميني بيتزا
- صوص بيتزا أو كاتشب.
- مكعبات فلفل أخضر.
- ميكس جبن.
- زيتون أسود.
- زيتون أخضر.
- مكعبات طماطم صغيرة.
طريقة عمل ميني بيتزا
تعرفي على خطوات تحضير عجينة الميني بيتزا بطريقة سهلة ولذيذة سوف تعجب الجميع سواء كنتي ترغبين في تقديمها كوجبة خفيفة في الأفراح والمناسبات أو كوجبة سريعة لتناولها في أي وقت من اليوم، تابعي الخطوات التالية:
- في وعاء اخلطي السكر والخميرة مع الماء الدافئ، ثم ضيفي الملح والزيت والبيكنج بودر.
- اعجني الخليط مع الدقيق حتى تتكون عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد.
- غطي عجينة البيتزا واتركيها لتخمر لمدة ساعة ولابد أن تكون في مكان دافئ.
- بعد أن تخمر العجينة افرديها ثم استخدمي قطاعة لتقطيعها إلى دوائر صغيرة.
- ومن ثم ضعي صلصة الطماطم على كل دائرة ثم ضيفي الجبنة والفلفل الأخضر والزيتون ومكعبات الطماطم.
- يمكنك اختيار الحشوة حسب الرغبة والمتوفر في مطبخك.
- اخبزي الميني بيتزا في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 لمدة عشر دقائق حتى تذوب الجبنة وتصبح ذهبية اللون.
- قدميها دافئة مع الكاتشب والمايونيز بألف صحة وهنا