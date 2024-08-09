انت الان تتابع خبر بربع كوب زيت.. تعرفي على أسهل وأنجح عجينة لتحضير الميني بيتزا طرية وهشة بمكونات اقتصادية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الميني بيتزا من أبرز المعجنات اللذيذة التي يحبها الجميع ويفضل تناولها، بالإضافة إلى أن الأطفال يعشقونها لأنها صغيرة وشكلها شهي، كما يمكن اخذها بسهولة فى اللانش بوكس أو يمكنك استخدمها كوجبة خفيفة مع الشاى في الفطار أو العشاء، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز نقدم لكم طريقة مميزة لعمل عجينة الميني بيتزا الطرية والهشة باستخدام مكونات اقتصادية ومتوفرة بسهولة في المنزل.

طريقة عمل الميني بيتزا

لتحضير الميني بيتزا طرية وهشة بمكونات اقتصادية قومي بتحضير المكونات التالية:

3 أكواب دقيق.

2 ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

حشوة الميني بيتزا

صوص بيتزا أو كاتشب.

مكعبات فلفل أخضر.

ميكس جبن.

زيتون أسود.

زيتون أخضر.

مكعبات طماطم صغيرة.

طريقة عمل ميني بيتزا

تعرفي على خطوات تحضير عجينة الميني بيتزا بطريقة سهلة ولذيذة سوف تعجب الجميع سواء كنتي ترغبين في تقديمها كوجبة خفيفة في الأفراح والمناسبات أو كوجبة سريعة لتناولها في أي وقت من اليوم، تابعي الخطوات التالية: