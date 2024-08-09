نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: هذا اللاعب كان يستحق التواجد في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة تعرض للظلم قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس.

استبعاد حسام أشرف

ولم يتم استدعاء حسام أشرف لقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس، وذلك بناء على وجهة نظر فنية من البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب.

تصريحات رضا عبد العال

ّوقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن حسام أشرف أفضل من بلال مظهر وكان يستحق التواجد مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكالي.

وأضاف: هناك علامة استفهام حول غياب حسام أشرف عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

