انت الان تتابع خبر صرف مرتبات اغسطس للعاملين وجدول الحد الأدنى للأجور 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكثير من العاملين في القطاع الخاص والحكومي يبحثون عن موعد صرف مرتبات اغسطس 2024، وكانت وزارة المالية أعلنت عن مواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر لكافة الموظفين لكلا القطاعين بعد التبكير، حيث أنه قد تم تبكير موعد صرف المرتبات لشهر أغسطس الحالي الذي سوف يكون في يوم 22 أغسطس 2024، وأن يتم صرف كافة المتأخرات الخاصة بشهر يوليو الماضي بالشهر نفسه في أيام 8، 11، 12 أغسطس وستستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، سوف نستعرض لكم عبر السطور القادمة التفاصيل الخاصة بصرف مرتبات شهر أغسطس الجاري.

موعد صرف مرتبات اغسطس 2024

يسأل الكثيرين من العاملين والموظفين في مصر عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2024، ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات كافة الموظفين بالقطاع العام والخاص بدءً من 22 أغسطس الحالي، بحيث أن تستمر عملية صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، إلى جانب أن كافة الموظفين يكون باستطاعتهم صرف جميع متأجراتهم أيام 8، 10، 11 أغسطس الحالي طبقاً لما جاء بالكتاب الدوري التي تم الإعلان عنه من خلال وزارة المالية.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

لقد كشفت الحكومة المصرية عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لعام 2024، كما أن الوزارة بدأت بتطبيق زيادة الأجور من أجل تحسين الظروف المالية لكافة العاملين بعد التعديلات الجديدة ويأتي الحد الأدنى للأجور كما يلي: