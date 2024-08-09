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أحمد جودة - القاهرة - أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سعادته الكبيرة بحصد لقب بطولة الدوري رسميًّا اليوم، بعد أن تغلب الأهلي على سموحة ‏بهدف دون مقابل بملعب برج العرب والوصول للنقطة 81.‏

سامي قمصان: لاعبو الأهلي كانوا على مستوى المسئولية.. ونثق في قدرات الجميع

وأوضح أن الفريق نجح في تحقيق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق، بعد أن تخطى مرحلة صعبة للغاية، وتوج باللقب قبل نهاية ‏المسابقة.‏

وأشار قمصان إلى أن اللاعبين قدموا الكثير في واحد من أصعب المواسم، ونجحوا في إثبات جدارتهم بتمثيل النادي، متمنيًا أن ‏تستمر الانتصارات.‏

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين وكافة منظومة العمل داخل الفريق تضع هدفها دائمًا هو إسعاد الجماهير التي ساندت اللاعبين ‏ومنحهتم الدعم المطلوب طوال الموسم.‏

