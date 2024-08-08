العالم اليوم - الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء أحمد الحشاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، رئيساً للحكومة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني وقرر تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة.

قبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل.