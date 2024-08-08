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الرياض - أحمد صلاح - في ظل الخطة المتبعة من أجل النهوض بالسعودية من كافة الجوانب قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير برنامج الدعم السكني لمن لا يملك وحدة سكنية خاصة به هو وأسرته، وذلك من أجل التحسين من مستوى المعيشة الخاصة بهم وتمكينهم من أن يواجهون صعوبات الحياة في ظل الأوضاع الصعبة، كيفية التقدم بطلب للتسجيل في الدعم السكني يتم بشكل إلكتروني والموافقة على الطلب يتم بناءًا على مجموعة من المتطلبات والشروط التي تم وضعها والتي يراعى أن تكون متوفرة بالكامل في مقدم الطلب.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني 1446

تتسم عملية التسجيل للتقدم بطلب للاستفادة من هذا الدعم لمن تتوفر به الشروط أنها سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

تسجيل الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية بكتابة أرقام بطاقة الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق من الموقع والضغط على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية يختار المستخدم الخدمات الإلكترونية.

يختار المستخدم التقدم بطلب.

ملء النموذج بالبيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

تجنب أن يكون هناك مربع فارغ دون أن يكتب به المطلوب

الخطوة التالية تأكيد ما أدخل من بيانات.

النقر على الأيقونة الخاصة بإرفاق المستندات.

يرفع المطلوب بالصيغة التي يطلبها الموقع.

مراجعة ما أدخل.

الخطوة الأخيرة الضغط على خيار إرسال الطلب.

شروط الموافقة على طلب الدعم السكني 1446

من تقدم بطلب يجب أن يتأكد من توفر قائمة شروط للدعم السكني والمعايير المحددة من قبل وزارة الإسكان به، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: