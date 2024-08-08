انت الان تتابع خبر استقبل تردد قناة بي إن سبورت الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب المصري والمغربي الأوليمبي 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد قناة بي إن سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي والعالم بشكل عام، إذ تقدم تغطية شاملة ومتميزة لأهم وأكبر الأحداث الرياضية على مدار السنة، ونجد أنه من خلال ترددها، تتيح بي إن سبورت لملايين المشاهدين فرصة الاستمتاع بمشاهدة البطولات العالمية والمحلية في مختلف الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، التنس، كرة السلة، والفورمولا 1، ومن خلال هذا المقال نوضح تردد قناة بي ان سبورت الجديد على نايل سات وسهيل سات.

تردد قناة بي ان سبورت على نايل سات

تحظى شاشة قناة بي ان سبورت بجماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، وذلك بفضل ما تقدمه على مدار اليوم بدون توقف من أفضل المباريات في رياضة كرة القدم، وذلك من خلال الحرص على الجودة العالية للصوت والصورة، بالإضافة إلى التحليل الاحترافي والمتميز، فقد أصبحت بي إن سبورت الوجهة الأولى لعشاق الرياضة الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة مميزة، وذلك سواء كنت من محبي الأندية الأوروبية الكبيرة أو المتابعين للألعاب الأولمبية، فإن بي إن سبورت توفر لك كل ما تحتاجه لتكون في قلب الحدث الرياضي، وقد جاءت تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي:

تردد القناة على: 11013.

معدل الاستقطاب على: افقي.

معدل الترميز على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة bein sports 1 على سهيل سات

يمكنك كذلك استقبال قناة بي ان سبورت لمتابعة كل ما هو جديد في عالم الرياضة العالمية بشكلٍ عام، من خلال استقبال القناة عبر القمر الصناعي سهيل سات، من خلال ادخال التردد التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات هو 11547.

من خلال معدل الاستقطاب على: عمودي.

معدل الترميز على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على: 3/2.

الجودة: HD.

مباراة مصر والمغرب على قناة بي ان سبورت الرياضية

ومن الجدير بالذكر أن مباراة البرونزية في أولمبياد باريس بين المنتخب المصري والمغربي سوف تقام اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 عبر شاشة بين سبورت الرياضية على أن يتم نقل المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.