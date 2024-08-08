انت الان تتابع خبر خطوات تثبيت التردد الجديد لقناة روتانا سينما لمتابعة افلامك المفضلة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قناة روتانا سينما من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام العربية الجديدة والقديمة وذلك بهدف تلبية أذواق كافة المشاهدين؛ وقد نجحت بذلك في جذب أعداد كبيرة من المتابعين وأصبحت القناة الأشهر والأهم في الوطن العربي، وبعد أن أعلنت قناة روتانا سينما عن تحديث التردد الخاص بها ومعدلات البحث ترتفع عن تردد القناة الجديد واليوم عبر السطور القادمة ننقل لكم تردد قناة روتانا سينما 2024 وخطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة روتانا سينما على النايل سات

تمكنت قناة روتانا سينما من فرض نفسها بقوة على ساحة القنوات الفضائية وذلك بفضل محتواها المتنوع الذي جذب إليها أعداد كبيرة جدً من الأفراد وساعدها على كسب مكانة عالية بين القنوات الفضائية الأخرى، ومكن بكل سهولة تنزيل قناة روتانا سينما على أجهزتكم من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12229.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نمط القناة: DVB-S.

التعديل: QPSK.

تردد قناة روتانا سينما على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة ضبط قناة روتانا سينما على الرسيفر

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلال استقبال القناة على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم، وهي:

النقر على زر قائمة من جهاز الريموت.

اختيار البحث اليدوي من القائمة.

إدخال تردد القناة كما هو موضح مسبقًا.

النقر على بحث عن الكل.

سيظهر أمامك قنوات روتانا سينما، قم بالنقر على حفظ.

مزايا قناة روتانا سينما