نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من كولر بعد الفوز على سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مباراة فريقه أمام سموحة كانت صعبة للغاية، نظرًا لخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما وضع ضغوطًا كبيرة على اللاعبين.

كولر: مواجهة سموحة كانت صعبة.. ولاعبو الأهلي أبطال

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن الفريق سنحت له عدة فرص محققة خلال الشوط الأول ولكنه لم يحسن استغلالها، وأوضح أنه طالب اللاعبين بين الشوطين بزيادة الضغط الهجومي من أجل الوصول للمرمى، وبالفعل كان الأهلي هو الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني، ولهذا نجح الفريق في إنهاء المباراة بهدف رائع عن طريق أفشة، مشيرًا إلى أن أفشة أثبت بهذا الهدف أنه صاحب أهداف اللحظات الحاسمة دائمًا.

وأكد كولر أن ضغط المباريات تسبب في تراجع الحالة البدنية للاعبين، خاصة وأن الموسم كان مضغوطًا للغاية، ولم يكن هناك أي وقت للراحة، حيث تنوعت المباريات ما بين الدوري الممتاز وبطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية، والجماهير تطالب اللاعبين بتحقيق المكسب دائمًا، فكان من الطبيعي أن يشعر الجميع بإجهاد بدني كبير.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه في ظل هذه الضغوطات كان يجد صعوبة كبيرة في منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد من أجل قضائه مع أسرهم وذويهم، إلا أنه أشاد بلاعبي الأهلي ووصفهم بالعظماء، لأنهم حققوا العديد من الأرقام القياسية، وكانت لديهم رغبة جادة في حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة، وليس مجرد الاكتفاء بنقطة التعادل التي كانت كفيلة بحسم اللقب رسميًّا، وهذا ما يؤكد أنهم يتحلون بشخصية الأهلي الكبيرة دائمًا.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على سموحة بهدف في اللحظات الأخيرة سجله محمد مجدي أفشة، ليحسم الفريق لقب الدوري رقم 44 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة، قبل 3 أسابيع من نهاية الموسم.

