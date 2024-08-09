انت الان تتابع خبر اضبط الآن تردد قناة بي ان سبورت الفضائية الرياضية المجانية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة بي أن سبورت من أقدم القنوات الفضائية الرياضية التي أثبتت وجدودها وشهرتها بين أكبر القنوات الرياضية في الوطن العربي التي تقوم ببث المباريات الحصرية لكرة القدم، حيث تقديم العديد من المباريات الإقليمية والمحلية بالإضافة إلى البطولات العالمية، ويهتم عشاق الرياضة هذه الفترة بمعرفة تردد قناة بي أن سبورت الرياضية بسبب كونها واحدة من القنوات القليلة التي حصلت على حقوق بث فعاليات الأولمبياد باريس 2024، كما أنها من القنوات التي تمتلك جودة عالية من حيث الصوت والصورة، وسوف نقدم لكم مزيد من التفاصيل هم القناة خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا.

تردد قناة بي أن سبورت الرياضية المجانية

تردد قناة بي أن سبورت على القمر الصناعي عرب سات، يمكن لجميع الراغبين في تحميل القناة الرياضية استقبالها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

أولا التردد الخاص بها وهو 12245. هذا بالإضافة إلى معدل الاستقطاب فهو رأسي. أما بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500. هذا بالإضافة إلى الجودة فهي HD. وأخيرا مع معدل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة بي أن سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات

يمكن استقبال القناة على التردد 11045. هذا بالإضافة إلى ضبط معدل الترميز وهو 27500. كما يتم ضبط أيضا معدل تصحيح الخطأ على 3/4. أما بالنسبة إلى معدل الاستقطاب فهو عمودي. هذا بالإضافة إلى معدل الجودة فهو HD.

أفضل قناة رياضية بي أن سبورت المجانية

هناك العديد من المميزات التي تمتلكها سلسلة قنوات بي أن سبورت الرياضية، فهي تعتبر من أفضل القنوات الرياضية على الساحة، يمكن استقبالها من خلال خطوات بسيطة للغاية، كما أنها من القنوات المجانية، بالإضافة إلى الحصول على العديد من حقوق بث المباريات الحصرية.