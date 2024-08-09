نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد مباراة زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة زد اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز كانت صعبة لأن المنافس قام بتغيير طريقة اللعب وبدأ بأسلوب دفاعي.

أول تعليق من جوميز بعد مباراة زد في الدوري



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلًا:" زد فريق جيد ومدربهم يؤدي بصورة جيدة، والزمالك استحوذ على مجريات الأمور في المباراة لكن لم نصنع فرصًا بالشكل المطلوب".



وتابع جوميز قائلًا:" قمنا اليوم بتغيير اللاعبين قبل حدوث إصابات قوية، فالمثلوثي كان يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وكان يريد الاستمرار في الملعب لأنه لاعب شجاع، وفضلنا استبداله للحفاظ عليه، ونفس الأمر مع مصطفى شلبي، ويجب أن نتحكم في الأمر بالحفاظ على اللاعبين ولا نستطيع اللعب بهؤلاء اللاعبين في كل المباريات حتى لا يتعرضون للإصابة".



وعلق المدير الفني على خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب بسداسية قائلًا:" حزين بسبب نتيجة مباراة مصر والمغرب، وأحمد مصطفى "زيزو" عاني من إصابة في العضلة الخلفية للقدم اليمنى، وسنقوم بمساعدة لاعبي الزمالك بعد عودتهم من المنتخب".



وتابع جوميز قائلًا:" الجهاز الفني والإدارة قاما بتجهيز كافة السيناريوهات الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، ويجب أن أكون جاهزًا لكل شيء، ولذلك اعتمدت على اللاعبين الصغار في ظل ضغط المباريات في بطولات مختلفة"



واختتم المدير الفني قائلًا:" سنرى من سيكون على قدر المستوى لتمثيل الزمالك في الموسم المقبل، وبالنسبة لي كانت هناك مكاسب فنية كثيرة".



وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي،، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين توقف رصيد زد عند 47 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

