نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقه بأيام.. تعرف على جدول حفلات مهرجان القلعة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ ودائمًا يبحث محبي هذا المهرجان والموسيقي عن مواعد حفلات المهرجان وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أبرز حفلات وموعدهم وأسعار التذاكر.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

اليوم الأول

الخميس ١٥/٨: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

و الفنانة كارمن سليمان وفرقتها فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

اليوم الثاني

الجمعة ١٦/٨: فرقة الموسيقي العربية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

و ليلة في حب الفنانة وردة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

اليوم الثالث

السبت ١٧/٨: فرقة بلاك تيما في تمام الساعة الثامنة مساءً.

و الفنان لوئ وفرقته في تمام الساعة العاشرة مساءً.

اليوم الرابع

الأحد ١٨/٨: الفنان عمرو سليم في تمام الساعة ٨ مساءً.

الفنان حمزة نمرة فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم الخامس

الأثنين ١٩/٨: فريق جلاس “أونيون" فى تمام الساعة ٨ مساءً.

حفل الموسيقي ( الهند) فى تمام الساعة ٩ مساءً.

الفنان هشام عباس فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم السادس

الثلاثاء ٢٠/٨: فرقة الصوفية في تمام الساعة ٨ مساءً.

الفنانة دينا الوديدي فى تمام الساعة ١٠ مساءً

اليوم السابع

الأربعاء ٢١/٨: الفنانة نادية مصطفى فى تمام الساعة ٨ مساءً.

الفنان على الحجار فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم الثامن:

الخميس ٢٢/٨: فرقة الإنشاد الديني فى تمام الساعة ٨ مساءً.

الفنان إيهاب توفيق فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم التاسع:

الجمعة ٢٣/٨:الفنانة إيمان عبد الغني فى تمام الساعة ٨ مساءً.

الفنان القدير هاني شاكر فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم العاشر:

السبت ٢٤/٨: فرقة اوكسترا القاهرة السيمفوني فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفنانة نسمة محجوب في تمام الساعة العاشرة مساءً.

اليوم الحادي عشر

الأحد ٢٥/٨: الفنانة سمر طارق فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفنان مصطفي حجاج فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

اليوم الثاني عشر:

الأثنين ٢٦/٨: فرقة مواويل فى تمام الساعة ٨ مساءً.

عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم الثالث عشر:

الثلاثاء ٢٧/٨: الفنان سعد العود فى تمام الساعة ٨ مساءً.

و الفنان مدحت صالح فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

اليوم الرابع عشر:

الأربعاء ٢٨/٧: أوكسترا تنمية المواهب فى تمام الساعة ٨ مساءً.

عمر خيرت فى تمام الساعة ١٠ مساءً.

أسعار التذاكر

ومن المقرر أن يتم توحيد جميع الحفلات بسعر رمزي ٦٠ جنيهًا.