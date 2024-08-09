محمد رمضان يستعيد ذكرياته قبل الشهرة بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد الفنان محمد رمضان ذكرياته قبل الشهرة وذلك من خلال صورة له من الساحل الشمالي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب محمد رمضان:'زمان كنت أنا واصحابي بننزل شط مجاني كان زحمة بس كنت في قمة سعادتي بضحك والعب معاهم.

أضاف:' النهاردة تقريبًا بقعد على شط لواحدي بس ما بضحكش زي زمان ولا بلعب زي زمان.. علشان كده لو خيرتني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي طبعا".

يستعد المطرب محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس.

زمن المقرر أن يقدم محمد رمضان مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “كم بيبي كم، علي الله، علاء الدين، ثابت، كبير بلد، نمر وان، الملك”.

ويذكر ان اعلن الفنان محمد رمضان عن إنضمامة لموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل جديد، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.