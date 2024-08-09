رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمتزوجة 2024 وكيفية الحصول على الدعم

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الرياض - أحمد صلاح - لقد تم إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً لتلبية جميع اجتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تركت أثر كبير جداً على بعض الأسر في السعودية، وتم إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، كما أن الوزارة قامت بتحديد بعض الفئات الذي يمكن لها الحصول على الدعم، كذلك حددت عدة شروط لا بد من أن تكون متوفرة في المتقدمين من أجل الحصول على الدعم.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمتزوجة

لقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية خطوات التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي 2024 والتي تأتي على هذا النحو:

أولاً يجب أن يتم زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية..

ثم يتم اختيار تبويب خدمات الوزارة ومن بعدها دليل الخدمات.

قم باختيار الضمان الاجتماعي المطور.

النقر بعدها على كلمة التقديم بطلب.

عليك بملء نموذج الطلب بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالخانات المخصصة لها وبالتحديد بالمرأة المتزوجة والأبناء والزوج وتوضيح مصادر الدخل.

التأكد من أن البيانات صحيحة والنقر على أيقونة تأكيد.

يتم إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للمرأة المتزوجة والتي تؤكد بأنها تستحق أن تحصل على الدعم.

يتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام والنقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب سوف يتم مراجعته سواء للقبول أو الرفض.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

لقد قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بتحديد بعض من شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة 1446 التي سيكون على أساسها تحديد استحقاق المتقدمين ومنها: